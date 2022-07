Les loisirs aquatiques interdits à Heerenlaak en raison de la présence d'algues bleues

(Belga) Les activités nautiques et les loisirs aquatiques ont été interdits au port de plaisance Heerenlaak à Maaseik (province du Limbourg) en raison de la présence de cyanobactéries potentiellement toxiques, connues sous le nom d'algues bleues, a annoncé samedi le bourgmestre Johan Tollenaere (Open Vld) sur les réseaux sociaux.

"L'Agence flamande de l'environnement m'a conseillé d'interdire les activités telles que la natation, le surf, la plongée et le ski nautique. Les autres loisirs aquatiques ne sont pas non plus autorisés", a expliqué M. Tollenaere, ajoutant que des panneaux d'avertissement avaient été placés samedi. Les algues bleues constituent un risque pour la santé publique. Elles peuvent s'avérer nocives pour les humains et les animaux qui sont en contact ou avalent de l'eau contaminée. Elles peuvent ainsi causer des irritations cutanées, des maux de tête et des troubles gastriques et intestinaux. (Belga)