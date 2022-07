Altercation entre plusieurs groupes et la police à Visé: cinq personnes arrêtées

(Belga) Cinq personnes ont été arrêtées à Visé (province de Liège) après plusieurs rixes et une altercation avec la police durant la nuit de vendredi à samedi, a indiqué la zone de police Basse-Meuse, confirmant une information de Sudinfo.

Peu avant 01h00, une bagarre s'est produite à l'extérieur d'un chapiteau accueillant des festivités. Alors que les protagonistes ont été dispersés, les agents de police ont continué leurs patrouilles afin d'éviter toute tension. Vers 02h00, une nouvelle bagarre a éclaté entre plusieurs individus et les sept policiers présents ont été entourés par une cinquantaine de personnes alors qu'ils tentaient de les calmer. La zone de police précise avoir reçu des renforts de plusieurs autres zones telles que Beyne/Fléron/Soumagne, Herstal, Ans/Saint-Nicolas, Secova et Verviers. Des renforts ayant permis de contrôler la situation bien que plusieurs véhicules aient été dégradés par des jets de pavés ainsi que de bouteilles de verre, notamment. Cinq personnes, quatre majeurs et un mineur, ont en outre été interpellées par les forces de l'ordre. Des suspects âgés de 17 à 31 ans et qui ont été auditionnés samedi avant d'être relaxés. La zone de police locale ajoute que deux citoyens ont également été légèrement blessés lors d'une des bagarres entre groupes. Une victime souffre d'une ecchymose sur la joue tandis que la seconde est blessée au bras. (Belga)