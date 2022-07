À 80 ans, Camille saute en parachute pour la première fois de sa vie: voici pourquoi elle fait ça  

Camille, une pensionnaire d'une maison de repos d'Anderlecht, a vécu une expérience unique ce samedi. À 80 ans, elle a sauté en parachute pour la première fois de sa vie. Un moment suspendu en hommage à son fils, gravement malade.

1.500 mètres de chute à traverser le ciel… À 80 ans, Camille réalise son plus grand rêve: plonger dans le vide à plus de 250 km/h.

Un rêve ou plutôt un défi. Car si elle est s'est rendue à Temploux ce samedi, c’est pour prouver à son fils handicapé qu’elle en est capable. "Je lui ai dit que sa maman était aussi un petit peu dingo de la cabeça (ndlr: folle de la tête) comme lui. Je lui ai dit: 'maman va sauter en parachute'. Et il m'a fait 'Aaah!'", nous confie Camille.

Voici Jean-Luc, photographié alors qu'il est entouré par ses proches.

Un fils merveilleux malgré les aléas de la vie. Il y a 20 ans, il est paralysé suite à un accident de travail. "Je vais penser à lui très fort", nous dit Camille. Notre journaliste lui fait remarquer qu'elle semble émue. "Oui, quand je parle de lui, souvent", répond-elle.

On va descendre à 240 km/h

Nous suivons Camille dans son aventure. Avant le plein d’adrénaline, direction le briefing pour une première mise en situation.

A quelques minutes du départ, la pression monte. "On descend à combien comme ça?", demande la dame. "A nous deux, on va descendre à 240 km/h. Demain tu peux aller chez le coiffeur", indique l'instructeur avec humour.

Ça y est: le signal est donné. Camille va bientôt passer du rêve à la réalité. "C'est génial, à tantôt en bas", nous lance-t-elle au moment d'embarquer.

4.000 mètres plus haut, la porte s’ouvre. Température extérieure : 3 degrés. Un dernier sourire et puis le grand frisson. Dans le ciel, Camille profite de ce moment précieux. 35 secondes de chute libre au milieu des nuages.

Au sol, Véronique, sa fille, l’observe. Elle est un peu inquiète. "J'espère qu'elle s'éclate. Mais moi, ça me fait drôle", nous dit-elle. Nous lui demandons si elle l'aurait fait. "Ah non, moi non. Certainement pas!", réagit-elle.

Le baptême du jour de Camille est réussi jusqu’au bout. "C'est fantastique", nous confie-t-elle après avoir touché le sol.

Des images gravées à jamais dans sa mémoire. Ce samedi soir, Camille a pu les montrer à son fils et lui dire que maman l’a fait: sauter dans l’inconnu rien que pour lui.