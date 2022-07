Pas de record d'embouteillages samedi sur les routes des vacances

(Belga) Classée noire dans le sens des départs, la journée de samedi n'a cependant pas battu de record en termes d'embouteillages. Si un pic a été atteint à la mi-journée en France avec 872 km de bouchons, il n'a pas dépassé les 1.096 km de files enregistrés le 31 juillet 2021, indique samedi l'organisation de mobilité flamande VAB. Le 10 juillet 2021, 1.142 km de bouchons avaient même été dénombrés sur les routes françaises.

Selon l'organisation française Bison Futé, les embouteillages sont à présent en baisse mais restent légèrement supérieurs à la normale ce samedi. À 17h00, elle relevait 318 km de bouchons cumulés. "La situation est conforme aux prévisions. Les principales difficultés de circulation se situent sur l'A10 et l'A9", indique Bison Futé. L'A10, qui relie la région parisienne à Bordeaux, a connu jusqu'à plus de cent kilomètres de bouchons en fin de matinée, et l'A9 (Orange-Espagne) 85 km de bouchons. La situation s'améliorait cependant depuis la mi-journée, les bouchons étant déjà réduits de moitié sur ces deux axes en début d'après-midi. Les automobilistes ont également dû faire preuve de patience dans les tunnels de Suisse et d'Autriche. Moins de bouchons sont attendus dimanche, journée classée orange dans le sens des départs. Dans le sens des retours, la circulation devrait se fluidifier. Le traditionnel chassé-croisé des juillettistes et aoûtiens provoquent généralement de nombreux embouteillages. Pour échapper aux embarras de circulation, il est recommandé de partir en vacances le jeudi ou le dimanche et de revenir le vendredi ou le lundi. (Belga)