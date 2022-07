La police brésilienne libère une femme et ses enfants détenus depuis 17 ans par le père

(Belga) Une Brésilienne et ses deux enfants ont été libérés par les forces de l'ordre après avoir été retenus prisonniers par le père de famille pendant 17 ans. La police les a découverts, après une dénonciation anonyme, dans le quartier de Guaratiba, à l'ouest de Rio de Janeiro.

"Les deux jeunes, qui sont les enfants de la femme et du suspect, étaient attachés, souillés et affamés", a déclaré vendredi la police militaire de la ville. Le père a été arrêté. Selon les médias locaux, les enfants de la famille ont, à présent, 19 et 22 ans. Ils ont été emmenés à l'hôpital avec leur mère. Les trois victimes étaient "gravement mal nourries et déshydratées", précisent les services d'urgence locaux. La mère aurait déclaré aux autorités qu'elle et ses enfants restaient parfois sans nourriture pendant trois jours et qu'ils étaient régulièrement victimes de violences physiques et mentales de la part de son mari, auquel elle était mariée depuis 23 ans. L'homme lui aurait dit qu'elle ne pourrait pas quitter sa maison "jusqu'à sa mort". Des voisins de la famille auraient également déclaré aux policiers que le suspect était connu dans le quartier sous le surnom de "DJ", car il mettait régulièrement de la musique à fond, sans doute pour étouffer les cris de ses victimes. (Belga)