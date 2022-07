Soulèvement de chaussée sur les routes wallonnes: pourquoi certaines routes sont plus touchées?

Selon les informations disponibles sur le site inforoutes.be, 4 soulèvements de chaussée ont été signalés en 5 jours (du 19 au 23/07) sur le réseau géré par la SOFICO (qui rassemble les autoroutes et les grandes nationales). Il y a moins de 10 soulèvements de chaussée depuis le 1er juillet.

- 23/07 : E411 : Bxl/Bsl > Namur > Luxembourg à hauteur de Sovet en direction de Luxembourg. Bande de gauche localement fermée, Situation dangereuse. Entre les Bk 70.9 - Prudence. Date de réouverture inconnue pour l'instant.

- 22/07 : E40 (A3) Bxl/Bsl > Liège > Aachen à hauteur de Cerexhe-Heuseux en direction de Aachen. Deux bandes de gauche fermées, La formation de files est possible. Entre les Bk 101.8 et 102.4. Une réparation en urgence va être effectuée.

- 19/07 : N63 Marche-en-Famenne > Liège (Ougrée) à hauteur de Somme-Leuze en direction de Liège. Bande de gauche localement fermée, Situation dangereuse. BK 41.2

Soulèvement de la chaussée sur une distance de deux mètres, bande de gauche. PRUDENCE. Réouverture de la bande de circulation prévue au plus tôt le 05 août 2022.

- 19/07 : N7 à hauteur de Saintes en direction de Ath. Circulation alternative sur une bande, Files. Bk 5 - Voie de droite fermée. Date de la réouverture inconnue pour l'instant.

Certaines routes sont plus touchées que d'autres

Cette année, la Sofico recense davantage de soulèvements de chaussées en raison des chaleurs que nous avons connues ce mois-ci et des écarts de températures entre le jour et la nuit qui mettent à rude épreuve les voiries. Les soulèvements de chaussées se produisent essentiellement sur les axes construits entre 1981 et 1995 n'ayant pas encore fait l'objet d'une réhabilitation.

La priorité dans ces cas-là est de sécuriser la zone pour les usagers. Il n'est pas possible d'intervenir directement, puisqu'il faut attendre que la structure refroidisse. De plus, les centrales d'asphalte sont fermées actuellement en raison des congés du bâtiment. Les travaux de réparation auront donc lieu à partir de la première semaine d'août. Les interventions de ce type durent plusieurs jours.