Drame en France: un jeune homme atteint de schizophrénie tue son père à coups de couteau

Un homme de 24 ans originaire de Syrie, aux lourds antécédents psychiatriques, a tué son père de 57 ans à coups de couteau dans la nuit de samedi à dimanche à Metz, a-t-on appris de sources concordantes. "Un jeune homme a tué son père à l'arme blanche, dans un contexte psychiatrique assez lourd", a indiqué à l'AFP la préfecture de Moselle, évoquant "un drame intra-familial".

De son côté, le parquet de Metz, en charge de l'enquête, a précisé qu'"un meurtre par arme blanche a eu lieu cette nuit à Metz" et que "les investigations sont encore en cours". "Peu avant 4h00, un homme a tué à coups de couteau son père. Il a été maîtrisé par ses frères", a pour sa part souligné une source policière.

Les cinq frères et soeurs de l'auteur présumé ont été pris en charge en urgence relative par les pompiers pour des estafilades. Connu et suivi pour schizophrénie, l'auteur présumé a été placé en garde à vue. Les faits se sont déroulés dans le quartier de Borny à l'est de Metz où vit cette famille d'origine syrienne, a ajouté la préfecture.