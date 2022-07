Ces étudiants passent leur été à travailler à Pairi Daiza: "Ce que je préfère dans ce job, c'est le contact direct avec les animaux"

Pendant l'été, les visiteurs sont toujours nombreux au parc Pairi Daiza. Pour faire face à cet afflux, les étudiants d'horizons différents sont les bienvenus, pour travailler dans un cadre hors du commun.

Les étudiants sont en vacances, mais certains en profitent pour travailler. Pourquoi ne pas le faire entouré d’animaux : Pairi Daiza est l’un des plus gros recruteurs et fait appel à 600 étudiants durant les hautes saisons.

Alix est étudiante en assistanat de direction, mais cet été, elle le passe au parc Pairi Daiza. "Je commence à 9h du matin, on a un briefing avec les responsables. Ensuite, je suis au contrôle des tickets, on vérifie que les gens ont bien un ticket valable pour rentrer" nous décrit-elle. Ce travail lui est bénéfique pour ces études, car elle rencontre au quotidien des visiteurs venus de toute la Belgique, et au-delà : "J'ai beaucoup de langues dans mes études et ça me permet de pratiquer le néerlandais et l'anglais, vu qu'on a beaucoup de visiteurs étrangers ou néerlandophones".

Pour embellir les 70 hectares composant le parc, les jardiniers occupent eux aussi un rôle essentiel. Pourtant, ce n'est pas la vocation de Théo, étudiant en ingénierie industrielle : "Je suis arrivé ici, la fleur au fusil, et on m'a appris. On nettoie, on taille, on arrose, on aménage les parterres afin de rendre le parc aussi beau qu'il est". Ce travail n'a, à priori, rien à voir avec la profession que Théo étudie et pourtant le lien existe bel et bien : "Beaucoup de mes profs disent que le travail d'un ingénieur c'est de résoudre des problèmes et de s'adapter. Arriver ici et apprendre depuis la case départ, c'est une manière de résoudre un problème et de s'adapter" se réjouit le jeune jardinier.

Et pour prendre soin des animaux ?

S'occuper des animaux, en revanche, n'est pas donné à tout le monde : "Les étudiants qui viennent dans le zoologique sont des étudiants qui ont fait des études liées aux soins apportés aux animaux. Que ce soit soigneur, vétérinaire ou assistant vétérinaire." explique Claire Gilissen, la porte-parole de Pairi Daiza, "Ils font un stage et si cela se passe bien, tant pour eux que pour nous, on leur propose de prolonger l'aventure en tant qu'étudiants et puis on voit ce qu'il peut se passer par après".

C'est le cas d'Hélène qui veut devenir assistante vétérinaire, mais occupe déjà un poste clé auprès des lémuriens : "Je vérifie que les lémuriens aillent bien, je les appelle et je les compte, je vérifie qu'il n'y a pas de petites blessures, et ensuite je les nourris". Ce programme bien rempli est d'autant plus agréable qu'il se fait au plus près de ces primates : "Moi dans ce job, ce que je préfère, c'est le contact direct qu'on a avec les animaux. Ils sont tout près de nous, ils peuvent monter sur nous s'ils le souhaitent et c'est vraiment agréable d'être si proche d'eux et de partager des moments avec eux" justifie Hélène.