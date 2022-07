Moins d'interventions pour la Croix-Rouge à Tomorrowland cette année

(Belga) La Croix-Rouge flamande est intervenue entre 5.000 et 5.500 fois au cours des trois week-ends du festival Tomorrowland organisé au mois de juillet. C'est moins que prévu, sachant que la moyenne des éditions précédentes oscillait entre 6.000 à 8.000 interventions par week-end.

Lors du premier week-end, la Croix-Rouge a comptabilisé 5.090 interventions médicales, au cours du deuxième 5.200, et, pour ce dernier week-end festif, on se dirige vers les 5.500. La plupart des traitements administrés concernent des traumatismes mineurs, tels que des coupures, des écorchures et des chevilles tordues. Une cinquantaine de personnes ont également été hospitalisées chaque semaine, notamment pour cause d'intoxication, mais là aussi les statistiques sont inférieures aux éditions précédentes. Par ailleurs, l'organisation avait mis en place un dispositif pour lutter contre la chaleur. Des zones d'ombre avaient par exemple été aménagées pour les festivaliers en quête de fraîcheur. "Il a fait chaud cette année, mais il a fait encore plus chaud lors des éditions 2018 et 2019, avec des pics de 33 à 34°C. C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles nous avons moins dû intervenir cette année", a déclaré Robby Cardinas de la Croix-Rouge "Nous sommes très heureux de pouvoir parler d'une édition sans incident particulier", a-t-il ponctué. (Belga)