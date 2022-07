Coupe du monde de mountainbike - Pierre de Froidmont 10e et Jens Schuermans 26e à Snowshoe où David Valero s'est imposé

(Belga) Pierre de Froidmont a terminé dixième de la 7e des neuf manches de la Coupe du monde de mountainbike de cross-country dimanche à Snowshoe, aux États-Unis, disputée sous la pluie et dans la boue.

De Froidmont, qui avait terminé sixième plus tôt cette saison à Petropolis, au Brésil, et deuxième la semaine dernière au championnat de Belgique à Houffalize, a franchi la ligne à 1:17 du vainqueur l'Espagnol David Valero, lauréat de sa première course de Coupe du monde en 1h25:11. Le Français Titouan Carod a pris la 2e place à 5 secondes et l'Italien Luca Braidot la 3e à 11 secondes juste devant l'Américain Christophe Blevins 4e dans le même temps. Le champion de Belgique Jens Schuermans a terminé à la 26e place à 4:49. Les Suisses Nino Schurter (tombé vendredi) et Mathias Flückiger (en convalescence) n'ont pas pris le départ. Schurter reste en tête de la Coupe du monde avec 1342 points devant le Roumain Vlad Descalu (1227) et le Sud-Africain Alan Hatherly (1210). De Froidmont est 11e (784) et Schuermans 12e (677). Dans la course féminine, la Suisse Alessandra Keller a remporté sa première Coupe du monde après 1h24:35 de course. La Suédoise Jenny Rissveds, qui a chuté dans le dernier tour, a pris la 2e place à 37 secondes. Anne Terpstra, troisième à 50 secondes, a pris la tête de la Coupe du monde. La Néerlandaise possède 1422 points et devance l'Australienne Rebecca McConnell, 13e dimanche, qui en compte 1422. Keller est 3e (1312). Aucune Belge n'était présente au départ à Snowshoe. La 8e manche se déroulera le week-end prochain au Mont-Sainte-Anne, au Canada. (Belga)