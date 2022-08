Une météo très sèche qui fait le bonheur des vignerons: "Cela aura un impact positif sur le vin"

La météo actuelle, très sèche, est idéale pour les vignerons belges. La récolte 2022 s'annonce très bonne.

Beaucoup de soleil et un peu de pluie, la météo idéale pour les vignes. Habituellement, en Belgique, les vignes souffrent de la pluie. Ici, le juste-milieu entre pluie et soleil a été trouvé, même si une légère sécheresse touche le pays depuis quelques semaines.

"On a eu de la chance, il n'y a pas eu de gelée tardive. De ce fait, on a vraiment des belles grappes, des belles quantités. Il y a quand même eu un peu de pluie cet été, même si pour l'instant, c'est très sec. Pour les vignes déjà implantées, ce n'est pas du tout un problème", explique Arnaud Duchêne, vigneron aux "Coteaux des Avenelines", à Villers-la-Ville.

Des effets positifs sur le goût du vin

L'année dernière, la récolte avait été catastrophique en raison des pluies. Cette année, les vignes sont protégées par la chaleur. "Les maladies que l'on a en vigne, ce sont principalement des maladies dues aux champignons, qui se développent à cause de l'humidité, donc quand il y en a pas, les champignons ne se développent pas non plus", détaille Anne Gueldof, gérante du Domaine de Glabais.

Mais au-delà de la santé des vignes, cette météo est bénéfique au goût du vin. "On arrivera à une meilleure qualité et maturité du raisin, et donc cela aura un impact positif sur le vin".

Les vignerons wallons espèrent dépasser les 2 millions de bouteilles produites et battre le record de 2018.