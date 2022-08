Le cancer du poumon reste le plus mortel du monde et le tabac en est la cause principale: 93% des patients cancéreux sont des fumeurs

Le cancer du poumon reste le plus mortel au monde. En Belgique, chaque année, 6.000 personnes en meurent. Renaud Louis, directeur du service pneumologie du CHU de Liège était avec nous dans le RTL Info 13 heures.

Si le cancer est le cancer le plus mortel du monde, il le doit très majoritairement au tabac. Comme l'a confirmé Renaud Louis, directeur du service pneumologie du CHU de Liège, quasi tous les patients cancéreux pulmonaire sont des fumeurs de tabac.

"Le tabac reste le facteur principal. Il y en a d'autres bien sûr, mais cela reste l'élément principal. Nous avons fait une enquête récemment qui a démontré que 93% des patients atteints du cancer du poumon étaient des fumeurs", explique le médecin.

La durée du tabagisme comme principal raison des cancers

Et même si l'on arrête de fumer, il est toujours possible de se voir diagnostiquer un cancer des années plus tard. "Si l'on fume jusqu'à 60 ans, par exemple, il sera tout à fait possible d'avoir un cancer du poumon 10 ans plus tard", précise Renaud Louis. "À l'inverse, si l'on arrête à 30 ans, et qu'à 60 ans, on n'a pas de diagnostic de cancer, alors on estime qu'on est revenu dans la moyenne".

Ce qu'a également voulu souligner le médecin, est que ce cancer pourtant très fréquent, est tout à fait évitable. "C'est le cancer qui tue le plus au monde, mais c'est celui qui est pourtant le plus évitable, parce qu'on connaît les raisons principales de son apparition".

Augmentation du nombre de cas chez les femmes

Depuis quelques années, les nombres de cas de cancer du poumon chez les femmes ont augmenté. "Aujourd'hui, les femmes fument autant que les hommes. C'est simplement le reflet des modifications d'habitude tabagique au cours des 30-40 dernières années".