Le géant des cosmétiques E. Lauder en pourparlers pour racheter la maison de mode Tom Ford

(Belga) Le géant américain des cosmétiques Estée Lauder est en pourparlers pour acheter la maison de mode de luxe Tom Ford, a indiqué lundi Bloomberg sur foi de personnes bien informées de la question. La transaction pourrait s'élever à 3 milliards de dollars (2,9 milliards d'euros) ou plus, ce qui en ferait la plus grosse acquisition de l'histoire de la société de produits de beauté.

Estée Lauder, qui possède notamment les marques MAC, Clinique et Aveda, vend principalement des produits de soins du visage, des cosmétiques et des parfums. Tom Ford est connu pour ses vêtements pour hommes, mais il vend également des vêtements pour femmes, des accessoires et une ligne de cosmétiques et de parfums qui se développe rapidement, écrit le Wall Street Journal. Cependant, Estée Lauder ne serait pas la seule à courtiser Tom Ford, écrit le journal économique. (Belga)