La chasse aux fournitures scolaires touchée par l'inflation: les prix de certains produits ont augmenté de 20%

En ce début de mois d'août, de nombreux parents pensent aux achats de cartables et de fournitures scolaires. Cette année, la rentrée est prévue le 29 août, une rentrée qui coûtera plus cher. Les prix de certains produits ont augmenté de 20 %.

Opération repérage pour Lou, en quête d'un nouveau cartable, elle trouve très vite son bonheur. Un des cartables les plus chers du rayon : 129 €, mais pas question de l'acheter tout de suite. "Déjà, je vais revendre mon premier cartable pour déjà gagner un peu d'argent et pour essayer de me racheter celui-ci", explique-t-elle.



La petite Jane, elle, a droit à son tout premier cartable pour sa rentrée en première primaire. "On ne regarde pas les prix pour l'instant. On regarde d'abord au coup de cœur puisque c'est son premier cartable et puis maintenant les prix, on essaie de limiter quand même le budget" raconte sa maman.



Il faut dire que dans les rayons des magasins, les prix des fournitures scolaires, déjà à la hausse l'an passé, ont encore bondis cette année. En cause notamment, le coût de l'énergie, mais aussi celui des matières premières et notamment du papier. Cahiers et autres blocs-notes coûtent jusqu'à 20% plus cher.



Arnaud Vandermeulen, gérant d'un magasin, explique: "Les coûts ont vraiment augmenté, le rapatriement surtout. Les coûts des produits venant de Chine ont explosé. Nous faisons de notre maximum, mais certaines fois ce n'est pas possible et nous sommes obligés de répercuter sur le client. Malheureusement".



Alors pour pouvoir acheter tous les produits de la liste de la rentrée, les parents s'organisent. "On fait le tri à la maison et on essaie d'utiliser un maximum ce qu'il reste. On a trié le bureau hier et donc finalement, il ne leur faut pas grand-chose quand on voit tout ce qu'il nous reste. On essaie de faire de la récup en fait, explique une mère de famille. "On essaie de garder les cartables plusieurs années à cause des déchets et du prix. On fait attention aux dépenses et à l'écologie", raconte une autre cliente.



Pour les cartables et les livres scolaires, il est possible de se tourner vers les magasins de seconde main pour essayer de faire baisser la note.