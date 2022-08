"Ça fait 2 heures que ma rue est barrée": un corps retrouvé dans un champ à Rebecq, son identification en cours

"Nombre important de véhicules de police à Rebecq", nous écrit Jean-Claude via le bouton orange Alertez-nous. Cet habitant de la rue Quenestine nous informe qu'un important déploiement policier est en cours dans cette commune de l'ouest du Brabant wallon. "On ne peut plus entrer dans ma rue, j'ai demandé pourquoi aux policiers, mais ils ne peuvent rien dire", nous dit-il.

"J'ai vu arriver des voitures banalisées, sûrement des officiers rappelés en urgence. Il y a aussi des voitures avec des feux bleus, sans sirène. Ils font ça discrètement", poursuit le riverain.

Nous avons contacté le parquet du Brabant wallon qui nous confirme une descente de police à la rue Quenestine à Rebecq. "Un corps a été retrouvé dans un champ", nous indique la porte-parole. La DVI, la division d'identification des victimes de la police fédérale belge, le laboratoire de la police fédérale et un médecin légiste sont descendus sur place. "Le corps n'a pas encore été identifié", affirme notre interlocutrice, qui a précisé à l'agence Belga : "Le corps se trouvait dans un état rendant son identification difficile."