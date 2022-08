Invasion de l'Ukraine - Hadja Lahbib confirme son intention de se rendre en Ukraine

(Belga) La ministre des Affaires Étrangères Hadja Lahbib (MR) a confirmé mardi son intention de se rendre en Ukraine lorsque les conditions le permettront.

"Nous allons préparer ce voyage mais cela ne s'improvise pas. Il faut que le timing soit bon", a-t-elle précisé, interrogée par Belga en marge de sa visite de travail au siège de l'ONU à New-York, consacrée depuis dimanche à la Conférence d'examen du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. La nouvelle ministre des Affaires Étrangères a jugé "regrettable, dans le contexte international actuel, la polémique politico-politicienne nationale" animée par certains autour du contexte de son déplacement en Crimée en 2021, en tant que journaliste, et dont elle ne dit ne s'être "jamais cachée". "Si j'avais su à l'époque que je serais ministre au cours de l'année suivante, peut-être que j'aurais agi autrement", a-t-elle glissé au passage. La ministre a confirmé que depuis les informations diffusées (ndlr: la semaine dernière à propos de ce déplacement en Crimée en tant que journaliste) des échanges ont eu lieu au plus haut niveau entre la Belgique et l'Ukraine. "Nous avons réitéré notre confiance mutuelle", a-t-elle dit à ce propos. (Belga)