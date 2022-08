La productrice Janet Yang élue présidente des Oscars

(Belga) La productrice américaine Janet Yang a été choisie comme nouvelle présidente de l'Académie des arts et des sciences du cinéma, qui remet chaque année les Oscars, a annoncé mardi l'organisation.

Connue pour avoir notamment produit les films "Le club de la chance" en 1993 et "Larry Flint" en 1996, Mme Yang est devenue la quatrième femme élue à ce poste et la première d'origine d'asiatique. Le directeur général de l'Académie, Bill Kramer, a salué le travail de cette productrice de renom dans les domaines du recrutement et de l'inclusion, les Oscars ayant essuyé de nombreuses critiques ces dernières années pour leur manque de diversité. L'Académie, basée à Los Angeles, est composée de professionnels du cinéma issus des 17 branches de l'industrie (acteurs, coiffeurs, costumiers, monteurs, producteurs, réalisateurs, scénaristes, etc.). Ses membres votent chaque année pour désigner les vainqueurs des Oscars, récompenses les plus prestigieuses de l'industrie du cinéma. Face aux controversies, l'Académie avait annoncé en 2016 vouloir doubler le nombre de femmes et de personnes issues de minorités ethniques parmi ses membres d'ici à 2020, un engagement qu'elle confirme avoir tenu.