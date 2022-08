Mexique: le ministère public enquête sur l'ex-président Peña Nieto

(Belga) Le bureau du procureur général du Mexique a annoncé mardi enquêter sur l'ancien président Enrique Peña Nieto pour des soupçons d'enrichissement illicite, blanchiment d'argent, ainsi que pour des délits électoraux et patrimoniaux.

Cette annonce intervient près d'un mois après un signalement de la cellule du renseignement financier du ministère des finances, affirmant que M. Peña Nieto avait reçu plus d'un million de dollars par des transferts illégaux et conservait des "liens" avec des entreprises ayant remporté d'importants contrats avec l'Etat sous son mandat. L'une des enquêtes ouvertes concerne "diverses plaintes dans lesquelles l'entreprise espagnole de construction OHL est impliquée", a indiqué mardi le ministère public dans un communiqué sans donner plus de précisions. "Dans cette enquête, les progrès réalisés vont permettre d'engager des poursuites dans les prochains mois", a-t-il souligné. L'ancien président, qui était en fonction de 2012 à 2018 et réside aujourd'hui à Madrid, avait réagi aux accusations en juillet, niant tout agissement illégal. Il s'était dit "certain" de pouvoir "clarifier toute question visant (son) patrimoine et de démontrer la légalité" de celui-ci". Le président mexicain de gauche nationaliste Andrés Manuel López Obrador, qui a succédé à M. Peña Nieto en 2018, a régulièrement accusé ses prédécesseurs de corruption. En août 2021, un référendum qu'il avait convoqué sur l'opportunité d'enquêter et poursuivre en justice ses prédécesseurs pour corruption présumée avait connu une très faible participation, loin du quorum requis. (Belga)