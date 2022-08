Pelosi à Taïwan - Le Japon "préoccupé" par l'annonce d'exercices militaires chinois

(Belga) Le Japon s'est dit mercredi "préoccupé" face aux "actions militaires ciblées" promises par Pékin en réaction à la visite à Taïwan de la présidente de la Chambre des représentants américaine Nancy Pelosi, dont certaines auront lieu à l'intérieur de la zone économique exclusive (ZEE) japonaise.

"La zone maritime annoncée par la Chine pour les exercices militaires qui seront menés à partir du 4 août à midi inclut la ZEE du Japon", a déclaré le porte-parole du gouvernement nippon Hirokazu Matsuno. Tokyo "a exprimé sa préoccupation auprès de la Chine, compte tenu de la nature des activités militaires", qui incluent "le tir de munitions réelles", a-t-il ajouté. "La paix et la stabilité dans le détroit de Taïwan sont importantes non seulement pour la sécurité de notre pays, mais aussi pour la stabilité de la communauté internationale", a jugé M. Matsuno, ajoutant que "la position constante du Japon a toujours été qu'il attend que les questions relatives à Taïwan soient réglées pacifiquement par le dialogue". Interrogé sur un éventuel soutien du Japon à la visite de Mme Pelosi, il a répondu que le gouvernement nippon n'est "pas en mesure de commenter les visites internationales de la présidente Pelosi". La visite de la présidente de la Chambre des représentants des Etats-Unis à Taïwan a déclenché la colère de Pékin, qui considère l'île comme faisant partie de son territoire et s'oppose à toute initiative donnant aux autorités taïwanaises une légitimité internationale. Le ministère chinois de la Défense a promis des "actions militaires ciblées", avec une série de manoeuvres militaires autour de l'île qui commenceront mercredi, dont "le tir de munitions réelles de longue portée" dans le détroit de Taïwan, qui sépare l'île de la Chine continentale. De son côté, Mme Pelosi a affirmé être venue "en paix dans la région". (Belga)