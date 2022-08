La Chine réagit à la venue de la cheffe des députés américains à Taïwan: "Les Etats-Unis devront en payer le prix"

La Chine a dénoncé mardi l'attitude "extrêmement dangereuse" des Etats-Unis et annoncé des "actions militaires ciblées" en réponse à la visite de la cheffe des députés américains Nancy Pelosi à Taïwan, territoire que Pékin considère comme l'une de ses provinces.

"Les Etats-Unis tentent d'utiliser Taïwan pour contenir la Chine", a estimé le ministère chinois des Affaires étrangères dans un communiqué, ajoutant que Washington "ne cesse de déformer, d'obscurcir et de vider de tout sens le principe d'une seule Chine, d'intensifier ses échanges officiels avec Taïwan et d'encourager les activités séparatistes indépendantistes de Taïwan. Ces actions, comme jouer avec le feu, sont extrêmement dangereuses".

Des actions militaires à prévoir

La cheffe des députés américains, Nancy Pelosi, a atterri ce mardi à Taïwan, malgré les avertissements de la Chine qui considère cette visite comme une grave provocation risquant d'enflammer des relations sino-américaines déjà tendues.

La Chine a annoncé mardi que l'armée allait lancer des "actions militaires ciblées" en réponse à la visite à Taïwan de la présidente américaine de la Chambre des représentants Nancy Pelosi, qui ravive les tensions sino-américaines.

L'opération de l'armée vise à "défendre résolument la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale et à fermement contrecarrer les ingérences extérieures et les tentatives séparatistes d'indépendance de Taïwan", a déclaré Wu Qian, un porte-parole du ministère chinois de la Défense.

"Les Etats-Unis paieront le prix", avait prévenu Pékin

Avant l'arrivée de Nancy Pelosi, Pékin avait déjà prévenu les Américains qu'ils en paieraient le prix, si la cheffe des députés posait le pied à Taïwan.

Elle risque de provoquer un fort regain de tension dans la région et d'entraîner des mesures de représailles chinoises contre les intérêts américains et taïwanais.

"Les Etats-Unis auront assurément la responsabilité (des conséquences) et devront payer le prix de leur atteinte à la souveraineté et à la sécurité de la Chine", a déclaré à la presse Hua Chunying, une porte-parole de la diplomatie chinoise.

"La partie américaine a trahi sa parole sur la question taïwanaise", a déploré dans un communiqué Wang Yi, le ministre chinois des Affaires étrangères, en référence à l'engagement des Etats-Unis, depuis 1979, à n'avoir aucune relation officielle avec Taïwan.

La Chine estime que Taïwan, peuplée d'environ 23 millions d'habitants, est l'une de ses provinces, qu'elle n'a pas encore réussi à réunifier avec le reste de son territoire depuis la fin de la guerre civile chinoise (1949).