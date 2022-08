Chine: une attaque dans une maternelle fait trois morts et six blessés

Une attaque mercredi dans une école maternelle du centre de la Chine a fait trois morts et six blessés, le principal suspect ayant pris la fuite, a indiqué la police locale.

"Un malfaiteur armé portant une casquette et un masque a fait irruption" à 10H22 (02H22 GMT) dans cet établissement de la province du Jiangxi (est de la Chine), indique le communiqué.

"Les services de la sécurité publique mettent tout en oeuvre pour retrouver le suspect", âgé de 48 ans, précise la police du canton de Anfu, où s'est déroulé le drame.

Une vidéo publiée sur internet par le Quotidien de Pékin, un journal officiel, montre un policier en train de porter dans ses bras un enfant vers une ambulance.

L'identité et l'âge des victimes ne sont pour l'heure pas connus. Le communiqué ne précise pas non plus l'arme utilisée. Mais des armes blanches sont régulièrement utilisées dans ce type de drames.

Des attaques au couteau se produisent régulièrement en Chine, faute d'autres instruments servant à tuer dans un pays où le port d'une arme à feu n'est pas autorisé pour les citoyens ordinaires.

Certaines de ces attaques visent spécifiquement de jeunes élèves et surviennent chaque année un peu partout dans le pays.

Elles sont en général perpétrées par des personnes qui veulent se venger de la société ou nourrissent une rancoeur vis-à-vis de l'établissement scolaire visé.

En juin 2021, un homme armé d'un couteau a tué six personnes et blessé 14 autres dans les rues d'Anqing, dans l'est de la Chine.

Un individu muni d'un couteau avait attaqué en avril l'an dernier une école maternelle à Beiliu, dans le sud du pays, tuant deux enfants et blessant 16 personnes.

En 2018, un homme qui avait poignardé à mort neuf enfants et en avait blessé 11 dans le nord de la Chine avait été condamné à mort.