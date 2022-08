Eutelsat cesse la diffusion de la chaîne russe NTV Mir

L'opérateur français de satellites Eutelsat a indiqué avoir cessé mercredi, à la demande de l'Arcom, régulateur français des médias, la diffusion en Europe de la chaîne russe NTV Mir, qui compare les Ukrainiens aux nazis.

"Nous avons mis en oeuvre la demande de l'Arcom", a dit Eutelsat à l'AFP.

Sur son site internet, le régulateur souligne que "NTV Mir tend à présenter de manière répétée non seulement les dirigeants ukrainiens et l'armée ukrainienne, mais encore et surtout la population ukrainienne, comme adhérant à l'idéologie nazie du troisième Reich et représentant une extrême dangerosité".

Le régulateur, qui a visionné plusieurs émissions, cite entre autres celle du 24 avril intitulée "Ennemi du régime", où il a notamment été indiqué que le président ukrainien Volodymyr Zelensky est "un humoriste dans le rôle d'Hitler qui a ordonné de lancer un missile sur des femmes et des enfants".

Le satellite d'Eutelsat qui diffuse NTV Mir "a une couverture paneuropéenne large", a précisé l'Arcom.

Interrogée par l'AFP, Eutelsat n'a pas donné une liste précise des pays concernés: "cela dépend ensuite des accords qu'a la chaîne avec les pays couverts par le satellite".

L'Arcom a par ailleurs indiqué que "la chaîne reste diffusée par d'autres satellites non européens à couverture européenne plus limitée".

Depuis l'invasion russe de l'Ukraine le 24 février dernier, Eutelsat a dû plusieurs fois couper le signal de différents radiodiffuseurs russes.

Début mars, l'opérateur de satellites avait fait cesser, à la demande des 27 pays de l'UE, la diffusion des chaînes d'information du groupe russe RT, accusées d'être des instruments de "désinformation" du Kremlin.

Et fin juin, c'était au tour de deux autres radiodiffuseurs d'État russe, RTR Planeta et Rossiya 24, suivant là encore une décision de l'Union européenne.