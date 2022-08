Accessoire tendance, marque de domination, invitation érotique: quelques secrets sur l'histoire de la sandale

De l’Egypte antique à l’empire gréco-romain, la sandale en aura parcouru des kilomètres... Découvrez l'histoire de la sandale pour notre série estivale "Accessoires tendances de l'été"!

1 La chaussure la plus vieille au monde

Il y a 5000 ans déjà, on portait la sandale! "Les Egyptiens en ont toujours porté, c’est une chaussure parfaitement adaptée au paysage égyptien, au milieu sableux, elle est aérée, elle ne donne pas chaud, c’est la chaussure idéale", indique Luc Delvaux, un conservateur.

A l’époque, la sandale diffère en fonction de la classe sociale et permet de la distinguer rapidement. Toutankhamon en avait d’ailleurs sa propre paire ! "Elles étaient extrêmement riches, très décorée, avec des représentations de prisonniers sur les semelles que le pharaon pouvait piétiner de façon à assurer sa domination sur les peuples étrangers même dans le monde des morts", ajoute Luc Delvaux.

2 Un symbole sexuel

Au fil des siècles, la sandale va évoluer et se répandre. Dans l’Antiquité, elle deviendra même un symbole sexuel. "On a des scènes par exemple sur des vases grecs du 6 ème siècle avant notre ère avec des personnages qui en frappent des autres avec une sandale: c’est en fait une invitation érotique", explique Cécile Evers, conservatrice des antiquités étrusques et romaines.

3 Une production mondiale conséquente

Chaque année 3 milliards de paires de sandales sont fabriquées dans le monde. L’Asie est le leader du marché le continent exporte 83% de la production mondiale.

4 Une mode relancée par une icône

En Europe, dans les années 1950, Brigitte Bardot révolutionne la chaussure : à ses pieds, une semelle munie de trois lanières. C’était la tropézienne qui naissait.

5 Le retour de la mule orthopédique

Pour les hommes, la mule orthopédique de la marque Birkenstock est la grande mode. Comme est-passée de ringarde à tendance ? "Des grands couturiers ont décidé de s’emparer de cette marque et de la revisite ce qui a relancé les affaires", indique une vendeuse d'une boutique haut-de gamme. "C’est le produit phare de cet été."

6 Une tendance intemporelle

Cet été la tendance est flashy ou imprimés. "On a aussi une tendance claquette, avec seulement une lanière sur le dessus qui retient le pied", explique une vendeuse.

Cette année on peut aussi porter ses sandales avec des choses. "Cela fait un moment que la tendance existe, il y a même un rappeur qui a écrit une chanson dessus", reprend une journaliste tendance.

Portée il y a 5000 ans par les pharaons… La claquette n’a pas fini de nous surprendre !