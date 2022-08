"Je vais chez des gens que je ne connais pas": en Belgique, des particuliers mettent leurs piscines en location

Par cette chaleur, vous rêvez peut-être de vous prélasser dans une piscine. Pourquoi pas près de chez vous... Savez-vous que vous pouvez en louer à l'heure ou à la journée? Ce petit plaisir de luxe qui permet aux propriétaires de partager les frais de fonctionnement de leur piscine.

Ce mercredi, à Chaumont-Gistoux, Michael et sa soeur Nadia ont loué la piscine d'Eliane et de Daniel pendant 3h cet après-midi. Pour 18 euros de l'heure, ils ont pu profiter du bassin, des transats, d'une petite terrasse couverte et du chalet pour se changer en toute intimité. Ils ont été "chez eux" pour quelques heures avec une température de l'eau à 31 degrés. "Je ne pars pas en vacances donc ça permet de faire un petit break", confie Michael.

Nadia était tout de même un peu intimidée à l'idée de profiter de la piscine d'inconnus. "Au début, je me suis dit 'je vais chez des gens qu'on ne connaît pas, on arrive dans leur jardin, on s'impose un peu... Et finalement, le courant est très bien passé avec le propriétaire et c'est vraiment génial", souligne-t-elle.

Le bassin était peu utilisé par les propriétaires qui voient aussi dans la location un moyen de couvrir une partie des frais de fonctionnement et d'entretien de leur piscine, comme le système de filtration et la pompe à chaleur.

"Cela coûte de l'électricité, environ 500 kilowattheures par mois, et ça représente actuellement 250 euros", indique Daniel Van Dael, le propriétaire de la piscine. "Il faut aussi ajouter les produits que vous placez dans le filtre de la piscine, qui se trouve à l'avant la piscine qui permet de désinfecter l'eau."

La location se fait via Swimmy, le Airbnb des piscines. La plateforme française s'est installée sur le marché belge l'année dernière. Une vingtaine de propriétaires sont présents sur le site. C'est aussi le cas de Sandra. "Notre piscine fait 6 mètres sur 3 et elle est chauffée à 29 degrés", précise-t-elle.

Les frais de fonctionnement annuels de sa piscine, soit 1.000 euros sont couverts par la location. 17 euros de l'heure mais la plateforme Swimmy prélève 31% de cette somme. "Cela permet d'avoir une sécurité supplémentaire vu que toutes les assurances sont prises en compte par Swimmy, que ça soit le matériel de jardin, la piscine et même les personnes qui se baignent... Tout est pris en charge", ajoute-t-elle.

Certains propriétaires se tournent vers les réseaux sociaux pour mettre en location leur bassin. Selon la Fédération des professionnels de la piscine, il y a entre 100.000 et 150.000 piscines privées en Belgique.