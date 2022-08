Les Belges à l'étranger - Dries Mertens: "Naples, ce n'est qu'un au revoir"

(Belga) Dries Mertens a pris congé de Naples dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, mercredi, une dizaine de jours après l'officialisation de son départ du club où il évoluait depuis 2013. "Ce n'est pas un adieu, juste un au revoir", a confié le Diable Rouge.

"Chers napolitains, mes concitoyens, je savais que ce jour serait arrivé", a commencé Mertens, son fils Ciro dans ses bras. "Mais je ne savais pas à quel point ce serait difficile de dire au revoir à cette ville, qui m'a adopté, aimé, soutenu dans les moments difficiles et merveilleux. Les records et les victoires seront dans les livres, mais les personnes et la ville resteront pour toujours dans mon cœur." "Je suis très fier que mon fils Ciro soit né à Naples et quand il voyagera dans le monde, il sera toujours un Napolitain", a poursuivi Mertens. "Je ne suis pas né ici comme lui. Mais pendant neuf ans, Naples a été ma terre, et nous savons tous que la ville fait désormais partie de mon sang. Pour cela, j'ai décidé de garder ma maison sur le Golfe, comme ça je pourrai revenir le plus souvent possible. Au club, à tous mes collègues, aux entraîneurs, aux supporters, aux amis et à tous les Napolitains je ne peux dire qu'un mot: merci." Mertens est arrivé en fin de contrat à Naples et les négociations pour une prolongation n'ont pas abouti. Son départ a été officialisé par le club le 24 juillet. "Mon départ ne se fait pas comme je l'aurais voulu, mais ce n'est pas un adieu, juste un au revoir. Naples... Nous nous bien sommes amusés", a-t-il conclu. Avec 148 buts en 397 rencontres, Mertens est le meilleur buteur de l'histoire du club. Il a agrémenté son passage à Naples de deux Coupes d'Italie.