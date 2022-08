WTT Contender de Tunis - Martin Allegro éliminé en seizièmes de finale

(Belga) Un seul Belge a réussi à s'extraire des qualifications du tournoi WTT Contender de tennis de table organisé cette semaine à Tunis, en Tunisie. Martin Allegro, 89e au classement mondial, a été éliminé mercredi en seizièmes de finale par le Chinois Liu Dingshuo (WTT 47) 3-1 (7-11, 12-10, 11-8, 11-3).

Pour accéder au tableau final, Allegro avait battu successivement l'Indien Payas Jain (WTT 131) 3-1, le Japonais Kazuhiro Yoshimura (WTT 115) 3-2 et le Croate Filip Zeljko (WTT 73) 3-2. Ce dernier avait sorti au deuxième tour Florent Lambiet (WTT 257) 3-2. Adrien Rassenfosse (WTT 132) a chuté dès le premier tour face au Sud-Coréen Daeseong Cho (WTT 82) 3-2, tout comme Cedric Nuyntinck (WTT 87) battu 3-2 par le Luxembourgeois Eric Glod (WTT 276) 3-2. Le double Nuytinck/Rassenfosse, repêché après avoir perdu 3-1 contre les Chinois Zhao et Xue dans le tableau de qualification, a éliminé les Indiens Shah/Thakkar 3-2. Directement placé dans le tableau final, le duo Lambiet/Allegro a battu les Français Rolland/Rembert 3-1. Les deux équipes belges sont qualifiées pour les quarts de finale. Lambiet et Allegro y rencontreront les Taïwanais Chuang/Chen tandis que Nuytinck et Rassenfosse trouveront sur leur route les Japonais Kizukuri/Harimoto. Chez les dames, la N.1 belge Margo Degraef (WTT 262), dispensée de premier tour des qualifications, a perdu au tour suivant contre la Taïwanaise Hsien-Tzu Cheng (WTT 120) 3-0. (Belga)