Conflit au Nagorny Karabakh - Washington "profondément préoccupé" par la flambée de violence au Karabakh

Washington a exprimé mercredi sa profonde préoccupation face à la flambée de violence au Nagorny Karabakh et a appelé à des mesures pour "réduire les tensions".

"Les Etats-Unis sont profondément préoccupés par les informations qui font état de combats intenses autour du Nagorny Karabakh, et les suivent de près, notamment en ce qui concerne les pertes humaines et matérielles", a affirmé le porte-parole du département d'Etat Ned Price dans un communiqué. "Nous demandons à ce que des mesures soient prises immédiatement pour réduire les tensions et éviter une nouvelle escalade", a-t-il ajouté. L'Azerbaïdjan a affirmé avoir pris le contrôle mercredi de plusieurs positions et détruit des cibles arméniennes au Nagorny Karabakh, lors d'une escalade qui a fait trois morts et ravivé le risque de guerre dans cette enclave montagneuse, théâtre d'un conflit en 2020. Ces incidents risquent de peser sur les pourparlers de paix qui ont lieu depuis plusieurs mois entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, deux ex-républiques soviétiques rivales du Caucase, avec la médiation de l'Union européenne. L'UE a elle aussi appelé à la "cessation immédiate des hostilités".