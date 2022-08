Des hélicoptères chinois repérés au-dessus de Taïwan ce matin: la Chine démarre des manœuvres militaires historiques

Des hélicoptères chinois ont été repérés près du détroit de Taïwan avant des manoeuvres militaires. De leurs côtés, les forces armées de Taïwan ont affirmé jeudi "se préparer à la guerre sans chercher la guerre", au moment même où la Chine a démarré les plus grandes manoeuvres militaires de l'histoire autour de l'île. "Le ministère de la Défense nationale souligne qu'il respectera le principe de se préparer à la guerre sans chercher la guerre", a indiqué le ministère taïwanais de la Défense dans un communiqué.

Les hélicoptères militaires chinois survolent l'île de Pingtan, l'un des points de la Chine continentale les plus proches de Taïwan, dans la province de Fujian, alors que l'armée chinoise va démarrer les plus importantes manoeuvres militaires de son histoire autour de Taïwan, une réponse musclée à la visite de la cheffe des députés américains Nancy Pelosi sur l'île.

Pékin a lancé à partir de jeudi midi (06h00 heure belge) de vastes manoeuvres militaires dans six zones autour de Taïwan, au niveau de routes commerciales très fréquentées. "Les exercices commencent" et se poursuivront jusqu'à dimanche midi (06h00 heure belge), a indiqué la télévision publique chinoise CCTV dans un message sur les réseaux sociaux. "Pendant cette période, les navires et aéronefs concernés ne doivent pas pénétrer dans les eaux et les espaces aériens concernés".

A Pingtan, une île chinoise située près d'une des zones où se déroulent les manoeuvres, des hélicoptères militaires ont survolé le ciel en direction du détroit de Taïwan, ont constaté des journalistes de l'AFP. Selon le journal Global Times, qui cite des analystes militaires, les exercices sont d'une ampleur "sans précédent" car des missiles vont survoler Taïwan pour la première fois. "C'est la première fois que l'armée chinoise va lancer des tirs d'artillerie à munitions réelles et de longue portée au-dessus du détroit de Taïwan", souligne le quotidien, connu pour son ton nationaliste.