Un an après la commande, toujours pas de voiture pour cette famille de Paliseul qui en a particulièrement besoin: "Une détresse morale"

Il y a plus d'un an, la voiture de Cédric et Aurélie a été déclassée à la suite d'un accident. Depuis, ils attendent avec impatience la livraison de leur nouveau véhicule. Cependant, les retards de livraison commencent à saper leur moral ainsi que celui de leurs enfants. Cédric est en chaise roulante, sa voiture doit être adaptée à son handicap. En attendant son arrivée, ce père de famille est confiné chez lui.

Le 19 juin 2021, la voiture adaptée aux PMR (Personnes à Mobilité Réduite) de Cédric et Aurélie est complètement détruite lorsqu'elle est percutée par un conducteur en état d'ivresse. Depuis, la vie de Cédric, Aurélie et leur deux enfants est détruite. "Mon assurance m'a indemnisée directement donc on a tout de suite pu recommander une nouvelle voiture. La livraison était prévue pour février 2022, elle a ensuite été reportée au mois d'avril, puis au mois d'août et maintenant on ne l'aura pas avant le mois d'octobre. En plus, il faut un mois de plus adapter la voiture au handicap de mon mari", nous explique Aurélie.

Un accident aux conséquences inattendues

Si des retards de livraison sont problématiques en temps normal, ils le sont encore plus lorsque la voiture est le seul moyen de faire des sorties en famille: "Lorsque la voiture a été accidentée, on a dû annuler nos vacances avec les enfants, Eléa et Manoa, ils avaient alors 5 et 6 ans et attendaient les vacances avec impatience. On a aussi dû annuler la sortie à Disneyland qui était prévue avec la sœur de mon mari et les enfants. On ne peut plus faire de sortie avec mon mari sans voiture adaptée. Tout ce qu'il peut faire c'est se balader avec les enfants dans le village".

Cédric subit donc un confinement prolongé qui met à mal son moral et celui des enfants. "Ils ont dit qu'ils souhaitaient un deuxième papa qui marche car avec leur papa, on ne savait plus faire de sorties en famille", raconte Aurélie. "Ils subissent mal la situation. Ils sont assez grands pour se rendre compte de ce qu'il se passe mais pas encore assez grands pour ne pas en vouloir à leur papa de la situation".

Prends les enfants et partez en vacances sans moi

Cette situation pèse lourd sur toute cette famille, selon Aurélie, son mari est souvent en pleurs. Cette année, les vacances ont encore dû être annulées à cause du report de livraison du véhicule. "Il m'a dit 'Prends les enfants et partez en vacances sans moi', il l'a dit en pleurs, devant les enfants", explique la mère de famille. Mais, partir sans son mari n'est pas non plus chose facile, Cédric souffre d'amyotrophie spinale, il n'a donc aucune force dans ses membres et se déplace en chaise électrique: "Il ne sait pas passer de la chaise au lit par exemple. Donc, je vais préparer tous les repas en avance et une infirmière viendra s'occuper de lui".





Des délais de livraison impactés par le covid

Malheureusement pour Cédric et Aurélie, le garage chez qui ils ont commandé leur nouvelle voiture n'a aucune solution à leur proposer. "Nous ne pouvons pas livrer les voitures parce que nous n'avons pas les composants électriques. Une voiture est composée de 150 à 180 composants électriques et s'il en manque ne serait-ce qu'un seul, le véhicule ne peut pas quitter le parking", explique un membre du garage. Cet employé, qui a souhaité rester anonyme, affirme que les délais peuvent aller de deux mois à un an.

La production des composants dépend de la Chine dont la politique de gestion du coronavirus ne fait rien pour arranger la situation: "Dès qu'ils ont un cas de coronavirus ils confinent toute la province et si une industrie a le malheur de se trouver dans cette province: toute la production est arrêtée", explique le membre du garage. Face à ces problèmes de livraison, il n'y aucune possibilité de faire passer certaines commandes en priorité, comme l'explique notre source: "On a le même problème avec les voitures de stock, les voitures de remplacement et celles du personnel".

Un accident avec une voiture en stationnement peut sembler anodin mais ça peut détruire une vie

Aurélie et Cédric devront donc attendre jusqu'au mois d'octobre, ils n'en veulent pas au garage qui est "totalement démuni face aux retards de livraison de véhicules neufs et encore plus face à nous", comme nous a écrit Aurélie. Elle a tenu à nous raconter son histoire pour que les gens qui la lisent apprennent une chose: "Un accident avec une voiture en stationnement peut sembler anodin mais ça peut détruire une vie."