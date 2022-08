Mauvaise nouvelle sur la route des vacances en France: le barrage de Vicq sur l'A2 est de retour

Vous avez été nombreux à nous l'annoncer via notre bouton orange Alertez-nous, souvent un peu déçus. Le barrage mis en place sur l'autoroute A2, et temporairement levé, a été remis en place. "C'est reparti", nous écrit par exemple Manu". "5km de bouchon et 30 minutes perdues de nouveau". Il s'agit d'une déviation qui oblige les automobilistes à passer par le rond-point de Vicq, en France, depuis dix mois. L'objectif de cette déviation est d'intensifier le contrôle frontalier.

Ce barrage, créant de nombreux embarras de circulation, dès la E19 en Belgique, avait été levé le 21 juillet dernier. A ce moment-là, aucune indication sur la durée de cette levée n'avait été donnée. Le retour du barrage depuis quelques jours tend à prouver que cette interruption n'était que de courte durée. Les informations disponibles sur le site Michelin, qui liste en France les principaux embarras de circulation, confirment le retour de la déviation tant redoutée par les frontaliers et les vacanciers.

À nouveau, aucune information sur la durée du retour de ce barrage n'a été délivrée.