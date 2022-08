Tensions à Taïwan - Des missiles chinois seraient tombés dans la zone économique exclusive japonaise

(Belga) Des missiles balistiques chinois seraient tombés dans la zone économique exclusive (ZEE) du Japon pour la première fois, a déclaré jeudi le ministre de la Défense nippon, Nobuo Kishi.

"Cinq des neuf missiles balistiques tirés par la Chine sont suspectés d'avoir atterri dans la ZEE du Japon", a déclaré M. Kishi aux journalistes, alors que la Chine a entamé de grandes manœuvres militaires dans les eaux entourant Taïwan après une visite de Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants américaine. "Le Japon a déposé une protestation auprès de la Chine par la voie diplomatique", a dit M. Kishi, qualifiant l'incident de "problème grave qui affecte notre sécurité nationale et celle de nos citoyens". Certaines îles du département d'Okinawa, à l'extrême sud du Japon, se trouvent à quelques dizaines de kilomètres seulement de Taïwan, et le ministre a précisé que c'était la première fois que des missiles balistiques chinois entraient dans la ZEE nippone. Le chiffre de neuf missiles a été évalué par le Japon, a-t-il ajouté. La Chine a lancé jeudi des exercices militaires d'une ampleur inédite autour de Taïwan en réponse à la visite de Mme Pelosi, qui a séjourné mardi soir et mercredi sur l'île malgré les fermes avertissements de Pékin, qui considère Taïwan comme une de ses provinces. L'initiative de Mme Pelosi est considérée par la Chine comme une provocation, un soutien aux partisans de l'indépendance de Taïwan et un reniement de la promesse des États-Unis de ne pas avoir de relations officielles avec l'île. En réponse, l'armée chinoise a lancé une série d'exercices militaires dans six zones maritimes tout autour de Taïwan, au niveau de routes commerciales très fréquentées et parfois à seulement 20 kilomètres des côtes taïwanaises. (Belga)