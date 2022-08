Une clinique de genre attendue à Bruxelles pour 2023

(Belga) Le CHU Brugmann, centre hospitalier bruxellois, a pour projet d'ouvrir une clinique de genre, écrit jeudi "Le Spécialiste" sur base d'informations de la directrice générale de l'hôpital, Caroline Franckx. Il s'agirait de la première clinique de ce type dans la capitale.

Le pays n'en compte actuellement que trois, à Gand, Liège (toutes deux conventionnées), et Genk (non conventionnée), et la demande est élevée, selon l'hôpital. Le projet est "en cours de finalisation", et devrait aboutir au second trimestre de l'année 2023, selon le Spécialiste. Le but est de proposer "un suivi multidisciplinaire (psychiatrie, endocrinologie, chirurgie,...)", avec comme nouveauté "une première consultation en tandem avec un endocrinologue et un psychiatre. (...) les associations et les acteurs de terrain ont attiré notre attention sur le fait que trop souvent la première consultation ne se fait qu'au niveau psychiatrique", y indique Caroline Franckx. Il s'agira dans un premier temps d'un centre non-conventionné. (Belga)