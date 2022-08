Incendie à Anderlecht: les pompiers sauvent une mère et son bébé coincés sur leur balcon (vidéo)

Sauvetage à Anderlecht mercredi soir. Un incendie a éclaté dans un immeuble à appartements de 18 étages étages situé dans la cité du Peterbos à Anderlecht. 9 personnes ont été intoxiquées. Les pompiers ont secouru une mère et son bébé coincés sur leur balcon.

Les flammes ravageaient le 6e étage de l'immeuble quand des cris ont retenti. Une femme voulait fuir la fumée, son bébé dans les bras. Coincée, elle a essayé d'enjamber la balustrade. Les pompiers qui lui ont porté secours ont d'abord dû bouger deux voitures qui bloquaient le camion échelle.

"Les riverains, la police, les ambulanciers et les pompiers ont soulevé les voitures et les ont déplacées. Il y avait beaucoup d'émotion et de panique, mais ça s'est transformé dans une action volontaire et décidée", a expliqué Walter Derieuw, le porte-parole des pompiers de Bruxelles.

Les pompiers sont parvenus à déployer l'échelle et à porter secours à la maman et son enfant. "Je comprends la dame. Elle a ouvert la porte de son appartement. Il y avait plein de fumée. Elle est repartie dans son appartement, mais elle n'a pas fermé la porte. La fumée a suivi et son instinct de survie primaire qui a pris le dessus sur le rationnel et elle a voulu sauver son bébé", raconte Walter Derieuw.

L'incendie a été maîtrisé vers 22h. La cause exacte du feu n'est pas encore connue.