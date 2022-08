Un piéton perd la vie sur un passage à niveau à Solre-sur-Sambre

(Belga) Un train reliant Namur et Maubeuge a percuté un jeune homme, peu après 15h00 jeudi, sur le passage à niveau de Solre-sur-Sambre (une section de la commune d'Erquelinnes, en province de Hainaut). La victime est décédée sur le coup, indique Infrabel.

"La piste privilégiée est celle de l'imprudence. Le piéton a franchi le passage à niveau, situé juste à côté de la gare et dont les barrières étaient fermées", a précisé le porte-parole du gestionnaire du rail, Frédéric Sacré. Après l'accident, le trafic ferroviaire a été interrompu dans les deux sens entre Erquelinnes et Lobbes, avant d'être rétabli vers 17h40. Selon le bourgmestre d'Erquelinnes, David Lavaux, la victime est un jeune homme de 19 ans originaire de Marchienne-au-Pont, venu passer la nuit et la journée chez un ami de Solre-sur-Sambre âgé de 16 ans. Après avoir pris des billets en gare, les deux jeunes ont voulu repasser de l'autre côté des voies. Le plus âgé s'est engagé directement sur les voies alors que les barrières du passage à niveau fermaient. "Étant sourd et muet, il n'a pas entendu la sonnerie d'avertissement du passage à niveau ni son copain, lui aussi sourd et muet, crier", indique David Lavaux. "L'accident a été inévitable. Il a été projeté à plus de dix mètres et n'a pas survécu." (Belga)