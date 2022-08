Lufthansa parvient à un accord salarial pour le personnel au sol

(Belga) La compagnie aérienne allemande Lufthansa et le syndicat Verdi ont annoncé jeudi soir être parvenus à un accord au sujet des salaires du personnel au sol employé par l'entreprise.

Environ 20.000 personnes verront leur salaire augmenter d'au moins 325 euros par mois, puis de 2,5% supplémentaires en différentes étapes. Les hausses de salaire seront comprises entre 377 et 498 euros sur une période de 18 mois. Fin juillet, le personnel au sol de la compagnie avait fait grève, provoquant l'annulation de plus de 1.000 vols. Les discussions se poursuivent avec les représentants des pilotes, qui considèrent également une grève. Le groupe Lufthansa, numéro un européen du transport aérien, a réalisé au deuxième trimestre son premier bénéfice net depuis le début de la pandémie de Covid-19. Le transporteur regroupe, outre la compagnie éponyme, également Brussels Airlines, ainsi que Austrian, Swiss et Eurowings. (Belga)