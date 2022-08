Pérou: devant la justice, le président Castillo invoque son droit au silence

(Belga) Le président du Pérou, Pedro Castillo, s'est rendu jeudi devant le bureau du procureur qui a ouvert plusieurs enquêtes pour corruption présumée où son nom est cité, mais a refusé de répondre, exerçant son droit de "garder le silence".

"J'ai dit au procureur que je ne faisais partie d'aucun réseau criminel, je prouverai mon innocence", a déclaré M. Castillo aux journalistes après l'audition qui a duré environ une heure. "Je n'ai volé personne, je n'ai tué personne, j'ai été mis ici par le peuple et je répondrai toujours du peuple". "C'est ce que j'ai dit aux procureurs", a dit M. Castillo qui fait face à un nombre record de cinq enquêtes du Ministère public, une situation sans précédent au Pérou pour un président en exercice. Son avocat, Me Benji Espinoza, a indiqué que le président a fait une déclaration générale aux procureurs mais qu'il a ensuite dit qu'il exerçait son droit à ne pas répondre aux questions. "Pour le moment, il va exercer son droit constitutionnel de garder le silence", a dit Me Espinoza lors d'une conférence de presse. M. Castillo était convoqué dans le cadre d'une affaire de trafic d'influence présumé dans un dossier de promotion militaire. L'ex-enseignant rural et syndicaliste de 52 ans est également cité dans quatre autres enquêtes portant sur: un présumé trafic d'influence dans l'achat de carburant par l'entreprise publique Petroperu, une présumée obstruction à la justice dans la destitution d'un ministre de l'Intérieur, des allégations de corruption et de collusion aggravée dans un projet de travaux publics, et de plagiat dans sa thèse universitaire. (Belga)