Invasion de l'Ukraine - Céréales: trois nouveaux bateaux quitteront vendredi l'Ukraine

Le ministre turc de la Défense Hulusi Akar a affirmé jeudi soir que trois nouveaux bateaux transportant des céréales allaient quitter l'Ukraine vendredi, a rapporté l'agence de presse étatique Anadolu.

"Le départ des trois bateaux est planifié grâce au travail intensif du Centre de coordination conjointe", a affirmé le ministre. Les trois bateaux chargés au total de plus de 58.000 tonnes de maïs devraient quitter leurs ports respectifs vendredi matin, a ensuite précisé dans un communiqué le Centre de coordination conjointe qui supervise les exportations de céréales ukrainiennes. Deux des navires partiront de Tchornomorsk, dans le sud du pays, et le troisième d'Odessa, comme le Razoni, qui a quitté ce port lundi avec le premier chargement de céréales exporté par l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe le 24 février. Les trois nouveaux chargements sont à destination de Karasu en Turquie, de Ringaskiddy en Irlande et de Teesport au Royaume-Uni, a précisé le communiqué. Après une inspection effectuée par des experts turcs, russes et ukrainiens au large d'Istanbul mercredi, le Razoni a repris sa route à destination du Liban. Cette inspection marquait la fin d'une première "phase de test" des opérations de mise en oeuvre de l'accord international signé en juillet à Istanbul en vue d'enrayer la crise alimentaire mondiale. Le Centre de coordination conjointe teste désormais "une opération avec de multiples bateaux" empruntant un couloir sécurisé pour circuler en mer Noire: les trois quittant l'Ukraine et un quatrième qui devrait quitter la Turquie à destination de Tchornomorsk. Etabli à Istanbul, ce centre supervise les exportations de céréales ukrainiennes et veille à la stricte application de l'accord signé le 22 juillet entre la Russie, l'Ukraine, la Turquie et les Nations unies.