Sécheresse: faut-il installer une citerne à eau de pluie chez soi?

De plus en plus de ménages décident d'installer une citerne à eau de pluie dans leurs habitations, résultat : les prix augmentent. Mais est-ce une bonne solution, vu les épisodes de sécheresse que nous traversons et que nous allons traverser ?

C'est une tendance de plus en plus marquée : les citernes d'eau de pluie ont la cote. Face aux épisodes de sécheresse et à l'augmentation du prix de l'eau de distribution, les Belges réfléchissent à s'équiper : "Les gens veulent avoir leur réserve d'eau de pluie chez eux pour pouvoir gérer au mieux leurs arrosages ou leur nettoyage de voiture" justifie Franck Minne, conducteur de chantier, de plus en plus sollicité.

Seul bémol, le prix des matériaux explose : plus de 30% en un an. "On est un peu dans une période charnière, avec des budgets qui commencent à évoluer. Comme dans tout, il y a des augmentations que l'on ne sait pas toujours bien négocier" explique Franck Minne. "Maintenant, il y a beaucoup de monde qui nous font encore des demandes parce qu'ils voient que c'est le moment pour le faire. On va voir comment ça va évoluer avec les prix, mais ça reste intéressant d'installer une citerne" clarifie-t-il.

Pour que cette citerne soit intéressante financièrement, attention de ne pas se tromper de citerne. Les installateurs conseillent une capacité de 10.000 litres, pour une famille de quatre personnes. Trois modèles existent (plat, horizontal ou vertical) et deux systèmes sont proposés sur le marché : pour un usage extérieur (arrosage du jardin, nettoyage des trottoirs ou de la voiture) et mixte (pour usage extérieur et domestique).

Le coût moyen d'une citerne est compris entre 1500€ et 5000€, en fonction du travail à réaliser, des terres à évacuer et des connexions à installer. Cet investissement est rentabilisé en quelques années.

Des primes pour l'installation de citernes

La Flandre et Bruxelles imposent des citernes dans les nouvelles constructions, mais ce n'est pas le cas de la Wallonie. Toutefois, des aides communales existent pour encourager les propriétaires à s'équiper.

C'est le cas à Libramont, qui possède son propre réseau d'eau : "On a un incitant financier pour ceux qui ont déjà construit et qui décident d'installer des citernes d'eau de pluie. C'est une sacrée économie. Pour nous, producteurs, quand on peut avoir des gens qui ont une citerne remplie, c'est de l'eau qui n'est pas gaspillée inutilement" explique Bernard Jacquemin, l'échevin de l'eau de Libramont. L'incitant est de 20% de la facture des travaux plafonnés à 500€.