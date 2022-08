Prévisions météo: quel temps pour ce premier week-end d'août?

Ce vendredi, le ciel sera changeant à très nuageux avec d'abord encore un peu de pluie ou une averse sur l'est et un risque d'une averse localisée sur l'ouest, selon l'Institut royal météorologique (IRM). Le numéro 1722, pour les interventions non urgentes, avait été activé en raions des risques d'inondations et de tempête. Mais ce vendredi matin, l'alerte a été levée. En cours de journée, le temps deviendra en effet sec partout et les éclaircies s'élargiront. Les maxima ne dépasseront pas les 18 degrés en Hautes-Fagnes et 23 ou 24 degrés en Campine. Ce soir et cette nuit, le temps sera sec et le ciel sera peu nuageux à serein en beaucoup d'endroits. En Ardenne, les nuages seront toutefois plus nombreux. Au littoral, quelques nuages bas pourront faire leur apparition en fin de nuit. Les températures chuteront vers des valeurs de 6 à 13 degrés dans l'intérieur du pays, et autour de 15 degrés en bord de mer.

Samedi, le temps sera sec et ensoleillé avec quelques cumulus dans l'intérieur des terres en cours de journée. A la côte, des nuages bas en provenance de la mer seront possibles en matinée. Les maxima varieront de 19 à 24 degrés. Dimanche, le temps sera sec et ensoleillé avec éventuellement quelques nuages élevés voire l'un ou l'autre petit cumulus. Les maxima varieront entre 20 et 25 degrés. La semaine prochaine, les températures repartiront à la hausse avec, pour la journée de lundi, un temps ensoleillé et des maxima de 22 à 27 degrés. Mardi, nous bénéficierons toujours d'un temps ensoleillé. Il fera un peu plus chaud avec des maxima compris entre 23 et 30 degrés. Mercredi, l'IRM prévoit encore du soleil avec des maxima de l'ordre de 30 degrés. Jeudi, des périodes de soleil alterneront avec des passages de nuages élevés parfois plus nombreux. Il fera très chaud avec des maxima compris entre 26 et 32 degrés.