Météo - Un ciel de plus en plus ensoleillé vendredi après-midi

(Belga) Il y avait vendredi matin encore un risque de quelques ondées, surtout sur l'est du pays. Dans le courant de l'après­-midi, le temps deviendra sec et plus ensoleillé à partir de l'ouest, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima seront compris entre 18 degrés en Hautes­ Fagnes et 23 degrés dans le centre. À la Côte, les températures ne dépasseront pas les 20 degrés. Le vent sera modéré de secteur nord­-ouest à nord et gagnera encore un peu en intensité à partir de l'ouest; à la Côte, il sera modéré à assez fort.

En soirée et au cours de la nuit de vendredi à samedi, le temps sera sec partout, sous un ciel peu nuageux à serein. En seconde partie de nuit, des nuages élevés pourraient atteindre notre pays à partir de l'ouest. En fin de nuit, quelques nuages bas ou du brouillard pourraient se former dans les vallées de l'Ardenne. Les minima se situeront autour de 8 degrés en Hautes­ Fagnes, de 13 degrés à la Côte, et entre 9 et 12 degrés ailleurs. Samedi, le temps sera ensoleillé sur la majeure partie du territoire, avec parfois quelques voiles d'altitude. Ensuite, des nuages cumuliformes se développeront mais le temps restera sec partout. Les maxima seront de l'ordre de 18 ou 19 degrés en Haute Belgique, de 20 ou 21 degrés à la Côte, et se situeront autour de 23 degrés dans le centre. Le vent sera faible à modéré de nord à nord­-est; il sera généralement assez fort à la côte et sur le relief de l'Ardenne. Dimanche, le temps sera sec et ensoleillé avec éventuellement quelques voiles de nuages d'altitude. Les maxima varieront entre 20 degrés en Haute Ardenne et 26 degrés en Lorraine belge. (Belga)