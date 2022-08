Coldplay au stade roi Baudoin: des fans partis tôt ce matin pour rentrer dès l'ouverture des portes

Plus de 100 millions d'albums vendus, des tubes à n'en plus compter, et des dizaines de récompenses... Coldplay est le groupe de rock contemporain le plus écouté au monde. L'histoire d'une bande d'amis qui se rencontrent à l'université. Le groupe se forme dès 1996. Les amis ne vont plus jamais se quitter.

"Ce sont toujours les 5 mêmes membres du groupe qui sont restés unis, en cohésion totale. C'est ce qui fait la force de ce groupe, un peu comme les Rolling Stones ou U2 qui sont dans la longueur", explique Michel Tournay, directeur musical de Radio Contact.

Premier succès mondial, la chanson Yellow, en 2000. Le groupe propose un univers rock. Coldplay remplit de petites salles comme l'Ancienne Belgique. Au milieu des années 2000, c'est le tournant, le groupe change de style musical.

"Ils sont passés plutôt dans l'univers commercial, ils ont vite compris les codes du commercial. Ils ont fait des concerts une fête parce qu'il faut les voir en concert. C'est non seulement de la musique mais tout un spectacle en fait", indique Michel Tournay.



Leur dernier passage chez nous remonte à 2017. Coldpay enflamme le stade Roi Baudoin dès ce soir, et pour 4 concerts.

Cet événement va amener beaucoup de monde dans la capitale. Un défi en termes de mobilité. Certains fans ont pris de l'avance et sont déjà installés devant le stade Roi Baudouin.

Depuis tout ce temps, j'attends.

"On est parti de La Louvière vers 8 heures et on a dû prendre bus, train et métro. Et on va attendre jusque 16 heures l'ouverture du stade", raconte une jeune femme.

"Ça fait très longtemps que j'attends de les voir, confie une autre. C'est la première fois que je les vois en concert. J'avais déjà essayé d'aller à la tournée 'A head full of dreams", mais j'ai pas su. Ici j'ai pris mes places en octobre dernier. Et depuis tout ce temps, j'attends."

"Il faut être bien placé, estime un jeune homme. C'est un spectacle qui vaut le coup. C'est un super concert. J'étais à Paris il y a un mois et je suis revenu".

Une fan nous fait encore part de son enthousiasme : "C'est tout un show, c'est de la musique, des lumières. Ça l'air vraiment incroyable. C'est quelque chose à ne pas rater, je pense. C'est une fois dans la vie."