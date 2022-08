Quatre points d'eau fermés à cause d'une "algue bleue" dangereuse: voici lesquels

Les chaleurs estivales donnent envie de se rafraîchir et de se baigner, mais cela ne peut pas se faire partout. Plusieurs points d'eau sont interdits à la baignade, à cause de la présence "d'algues bleues".

Sur les 25 zones de baignade habituellement autorisées en Wallonie, quatre sont actuellement interdites. C'est le cas à Personnes, à Falemprise, à Libramont et Neufchâteau.

En cause : une cyanobactérie, aussi appelée "algue bleue", qui se développe particulièrement par forte chaleur et quand il y a beaucoup de soleil. Ces bactéries ne sont pas sans risques, car elles rejettent des toxines dangereuses pour l'homme, et peuvent provoquer des irritations de la peau ou de la gorge, mais encore des problèmes intestinaux.

On ne peut pas se tromper : des panneaux "baignade interdite" et des drapeaux rouges ont été installés. D'ailleurs à Falemprise, il n'y a aucun baigneur.

Des tests sont régulièrement réalisés par le Service Public de Wallonie, tous les 15 jours ou tous les mois.