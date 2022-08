Une bande de passeurs interpellée par la police fédérale: les suspects transportaient des réfugiés sur des bateaux pneumatiques

La police fédérale a interpellé une bande de passeurs qui tentaient d'amener des réfugiés au Royaume-Uni en les faisant voyager sur de petites embarcations. 6 suspects ont été interpellés et 3 d'entre eux mis sous mandat. Il s'agit d'un Syrien de 35 ans résidant aux Pays-Bas, de 2 frères, syriens aussi, habitant Gand et âgés de 29 et 27 ans, d'un Belgo-Algérien de 30 ans demeurant à Gand, d'un Syrien de 40 ans de Roulers et d'un Belgo-Ghanéen de 28 ans de Gand.

La police gantoise avait intercepté en octobre dernier une voiture suspecte dans laquelle elle avait découvert un bateau pneumatique, un moteur hors bord et des gilets de sauvetage. Les trois personnes présentes dans le véhicule avaient été emmenées pour audition, à l'issue de laquelle une enquête pour trafic d'être humains avait été ouverte.

Selon cette dernière, outre la fourniture de matériel (embarcations, gilets de sauvetage, etc.), la bande avait probablement l'intention d'organiser des traversées. Les suspects ont été interpellés ces 2 et 3 août derniers et 8 perquisitions ont été effectuées: 5 à Gand, 2 à Deinze et une à Roulers. 3 bateaux et moteurs ont été saisis, ainsi qu'une quarantaine de chambres à air, sans doute utilisées comme gilets de sauvetage de fortune.