Météo: après les petites gouttes, le soleil revient en force pour toute la semaine prochaine

Après des semaines sans la moindre goutte d’eau tombée du ciel, la pluie s’est enfin invitée sur notre territoire la nuit dernière.

"La région qui a reçu le plus d’eau est Battice, en province de Liège", explique Vanessa Matagne sur le plateau du RTL INFO 13h. "Il y a eu jusqu’à 20 litres par mètre carré cette nuit et ce matin. Sur le centre et la partie sur, il y a eu quelques averses mais beaucoup moins intense : entre deux et huit litres par mètre carré."

"La perturbation a déjà quitté notre pays. Cet après-midi, on repasse sous un temps sec et ensoleillé donc non, ces averses ne suffisent clairement pas à améliorer la situation des cours d’eau", ajoute la présentatrice.

Alors la situation reste compliquée pour la vie aquatique. "Les petits cours d’eau non-navigable ont toujours un niveau trop bas comme c’était le cas en 2018 et 2020, sauf que cette année ça arrive deux ou trois semaines plus tôt". Résultat, "la pèche reste interdite jusque-là mi-août. Les centrales hydroélectriques sur les petits cours d’eau restent à l’arrêt. Le temps devrait rester sec jusque fin aout. Cela pourrait avoir des conséquences lourdes comme la perturbation de la vie aquatique, perte d’habitat chez certains poissons et les activités aquatique (comme le kayak) resteront interdite sur la majorité des cours d’eau."

Une semaine très sèche à venir

Un retour au sec pour cet après-midi. "On aura un temps sec et de plus en plus ensoleillé pour [samedi], dimanche et une bonne partie de la semaine prochaine", avance encore Vanessa Matagne.

On pourrait connaitre une vague de chaleur d’ici vendredi prochain car les températures ne vont faire que grimper d'ici là.

"Ça va rester chaud, très sec et très ensoleillé", conclu la présentatrice météo.