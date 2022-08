Incendies en Europe - Le feu de forêt près d'un dépôt de munitions à Berlin est sous contrôle

(Belga) L'incendie qui s'est déclaré jeudi dans un bois près de Berlin est en grande partie sous contrôle, ont annoncé vendredi après-midi les autorités locales. Toutefois, le risque d'explosion de munitions entreposées dans un dépôt de la police au sein du Grunewald reste important.

Les forces de l'ordre et les pompiers n'ont déployé que des véhicules blindés dans la zone, par mesure de précaution. Des robots ont également été utilisés pour lutter contre les flammes. Une fois que les experts en explosifs auront une idée claire de la situation, les pompiers pourront pénétrer sur le site et l'autoroute ainsi que la voie ferrée voisine pourront être rouvertes. Le dépôt contient près de trente tonnes de munitions de la Seconde Guerre mondiale et quelques centaines de kilos de feux d'artifices. Au total, près de 50 hectares ont pris feu. Quelque 500 policiers et 150 soldats du feu sont mobilisés sur le terrain. L'incendie ne représenterait toutefois aucun danger pour les riverains. Les causes de l'incendie sont pour le moment inconnues. La police cherche à déterminer s'il pourrait être d'origine criminelle. Berlin compte 29.000 hectares de forêt, ce qui en fait une des capitales les plus boisées au monde. Plusieurs incendies de forêts se sont déjà déclarés dans la région du Brandebourg, autour de Berlin, depuis le début de l'été. L'un d'eux a ravagé plus de 850 hectares. Le sud-est de l'Allemagne, à la frontière avec la République tchèque, lutte également depuis plusieurs jours contre les feux de forêt. (Belga)