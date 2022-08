Les espaces de coworking se multiplient chez nous: cette nouvelle manière de travailler séduit de plus en plus de Belges

Le télétravail existait bien avant l'arrivée du coronavirus et le coworking avait déjà séduit de nombreux travailleurs nomades. Mais la crise sanitaire a très certainement accéléré le développement de nouvelles façons d’organiser son activité professionnelle. Les entreprises abandonnent de plus en plus leurs bureaux pour libérer de l’espace et diminuer leurs charges. Certaines paient même des espaces de coworking à leurs employés.

Une étude menée par Advanced Workplace Associates révèle que seulement "3?% des employés de bureau dans le monde souhaiteraient retourner au bureau 5 jours par semaine." Des entreprises comme D'Ieteren, Orange Belgium, IBA, ISS ou la SNCB font d'ailleurs partie des premières sociétés séduites par ce concept de tiers-lieu hybride, complémentaire au travail en entreprise et au télétravail.

"Les gens vivent différemment, remarque Frederic Wins, gérant de l'espace Charleroi Entreprendre. Avant, les gens venaient au coworking 2h pour faire l'administratif, des photocopies, envoyer sa déclaration fiscale... Et puis ils s'en allaient. Tandis qu'aujourd'hui, ils viennent des demi-journées ou des journées complètes parce qu'après cette période de covid où on a été éloigné des uns et des autres, les gens ont envie de vraies relations, et des relations peut-être un peu concrètes et plus longues. Aujourd'hui, on va au coworking pour aussi passer le temps de midi avec ceux qui sont, en définitive, nos collègues."

"Nous voyons, depuis la fin des mesures covid, une forte hausse au niveau des visites de clients, note de son côté Gatien Bienfait, du Nestwork à Wolume-Saint-Pierre. On va bientôt être complètement rempli. On ouvre un nouvel étage d'ici quelques semaines, qu'on remplit assez vite aussi. On voit vraiment qu'il y a de nouveau de l'intérêt pour la location de bureau." Et de poursuivre : "ce qui est fortement apprécié dans les espaces de coworking, c'est le calme, pouvoir s'enfermer dans son bureau sans être dérangé. Parce que c'est pour ça qu'on ne veut pas rester à la maison."

De plus en plus d'espaces de coworking

Résultat de ce succès ? De plus en plus d'espaces de coworking fleurissent un peu partout à Bruxelles et en Wallonie. Et cela apporte beaucoup d'avantages aux travailleurs. "Ça fait du réseautage, on parle beaucoup autour de nous. Nous, on a vraiment grandi avec le coworking. C'est pour ça que j'y suis toujours", explique Natacha Vanwezemael, secrétaire administrative indépendante depuis 3 ans. "Ma société est déjà bien placée, on a déjà beaucoup de clients, mais le fait de venir au coworking, ça nous a tellement apporté qu'on a envie d'aider ceux qui débutent au coworking à grandir également. L'esprit du coworking, c'est vraiment un échange entre personnes qui sont indépendantes et qui ont envie d'évoluer", ajoute-t-elle.

De son côté, Guillaume Dehousse travaille pour une ASBL qui s'occupe de formations. Il travaille en coworking parce que sa société n'a plus de locaux en région. Mais cela ne lui pose pas de problème: "Cela permet aux collaborateurs d'avoir la possibilité d'éviter d'aller à Bruxelles quotidiennement", dit-il.

Et si l'idée de départ est de permettre aux indépendants et aux créateurs d’entreprise de sortir de leur isolement, avec la flambée des prix de l’énergie, cela permet également de faire des économies sur les factures de gaz ou d'essence. Il faut dire chauffer ou éclairer une maison pour une seule personne pendant toute une journée, c'est parfois extrêmement onéreux.