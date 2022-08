Interview exclusive de Coldplay: "nous rêvons que nos concerts soient un espace de liberté"

Coldplay est en Belgique pour quatre shows évènements. Alors que le premier concert se déroulait ce vendredi soir, le chanteur du groupe, Chris Martins et le guitariste, Johny Buckland se sont confiés au micro de nos journalistes, Amélie Schildt et Thomas Kinet au sujet de leur volonté de réaliser une tournée écologique.

"Nous adorons partir en tournée, nous sentons que c’est ce que nous devons faire, mais nous commencions à nous sentir de plus en plus coupables parce que, par exemple, nous devions prendre beaucoup d’avions, … Donc Chris un jour nous a dit "je pense que nous devrions trouver une façon d’améliorer les choses et d’avoir un meilleur impact." Et heureusement, plusieurs personnes sont venues à nous avec de grandes idées.", explique Johny Buckland.

Si le défi est colossal, Coldplay est conscient que les objectifs ne sont pas encore tout à fait atteints. Ils n'ont pu réduire leurs émissions que de moitié. Un premier geste que le chanteur du groupe pop-rock ambitionne comme un exemple à suivre : "Heureusement, au plus les personnes vont prendre des initiatives comme la nôtre, au moins les choses seront chères pour y parvenir. Cela sera plus accessible et cela encouragera également, dans une autre mesure, les personnes qui fabriquent des avions ou qui gèrent le pétrole à regarder vers l’avenir."

Se mettre au vert, le message de la tournée ?

Coldplay est clair là-dessus: pas question de dire aux autres quoi faire. "Quand tu es père, tes enfants n’écoutent pas vraiment ce que tu dis, mais vois plutôt ce que tu fais. Je pense que c’est la même chose avec les artistes. Je pense que nous ne devons pas pointer du doigt, ou dire à quelqu’un quoi faire. Mais, nous devons plutôt montrer ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Notre message est "nous faisons cela, et cela marche donc si tu veux le faire, toi aussi c’est super."

Un projet musical qui réunit

Au-delà de leur conscience écologique, Chris Martins en tant qu'artiste souhaite également véhiculer un message d'union. "Ce dont nous rêvons, c’est que tout le monde profite de la vie d’une certaine manière. Le monde aujourd’hui est si effrayant et fou. Mais si nous nous contentons de regarder les choses de cette façon, alors il est facile d’oublier que les humains sont pour la plupart gentils. Oui, la plupart des gens veulent être connectés entre eux." Une énergie que le groupe ressent sur scène. "Nous, en tant qu’artistes, nous ressentons profondément cela et nous aimons tous les humains. Nous n’en avons rien à faire des religions, des couleurs de peau ou de qui est qui. À vrai dire, nous ne croyons même pas aux nationalités. Tout ce dont nous rêvons, c’est que nos concerts soient un espace de liberté où tout le monde se sente bien et vienne comme il est."