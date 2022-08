Décorée à la façon Paul Delvaux, la cabine de plage fait partie du patrimoine de la côte belge

Avec le beau temps actuel, de nombreux Belges ont pris la direction de la mer du Nord pour se prélasser au soleil sur la plage. Si vous faites partie de ces personnes-là, vous serez donc peut-être amené à louer des cabines de plage. Symbole par excellence de la détente en bord de plage, elles font partie du patrimoine de la mer du Nord mais aussi des habitudes de nombreux vacanciers. Chaque année, plusieurs stations balnéaires font des pieds et des mains pour les mettre en valeur comme à Saint-Idesbald où une cinquantaine d'artistes ont été invités à s'inspirer des oeuvres du peintre Paul Delvaux pour décorer ses cabines de plage.

Des cabines aux allures d'oeuvre d'art qui séduisent les promeneurs côté digue. Quelques réactions : "C'est original et très sympa. Faire des représentations de Delvaux, il fallait quand même oser, car c'est un maitre en la matière", "Cela permet aux gens d'avoir quand même une vision culturelle du lieu, au-delà des simples vacances."

Côté plage, ces cabines gardent tout de même leurs principales fonctions. Elles permettent notamment aux familles nombreuses de pouvoir entreposer leurs articles de plage comme leurs chaises longues ou encore les jouets des enfants. En général, ces cabines sont réservées pour un mois en été ou même pour toute la saison entre mai et septembre.

Si à Coxyde, il y a plus de 800 cabines, entre Knokke et La Panne, il y en a plusieurs milliers. Visiblement, à en voir ces chiffres, de plus en plus de Belges choisissent l'option cabine de plage.