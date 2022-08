"On en mange sans arrêt!": pourquoi on adore les arrosticinis dans notre assiette en été (vidéo)

Les Arrosticini ont la cote depuis plusieurs étés chez nous. Ces petites brochettes d'agneaux viennent des Abbruzzes, en Italie. Elles ont envahis les rayons des supermarchés. Et des restaurants se sont même spécialisés dans leur cuisson...

A Marcinelle, un supermarché italien, trois livraisons de 100 boîtes de 100 brochettes sont faites chaque semaine. "On n’a pas énormément de places. Si on en avait, on remplirait encore les congélateurs", indique une employée. Un succès qui paie: chacun de ces boîtes se vend 35€ pièce et 70 barbecues sont également vendus chaque semaine pour cuire la viande.

Mais pourquoi ces arrosticini sont-elles devenus indispensables en été? Fabrizia et Alphonse raffolent de ces petites brochettes italiennes. "On en mange sans arrêt !", affirme Fabrizia. "C’est facile, familial, quand on a des invités à la maison, c’est ce qu’on sort en premier, ou même quand on est juste à deux."

Restaurant spécialisé

Les arrosticini ont la tellement la cote que des restaurants en vendent principalement. Dans son restaurant restaurant à Monceau-sur-Sambre, Theresa a fait des petites brochettes d’agneau sa spécialité. Elle a ouvert son établissement il y a 9 ans. Pour faire face à la concurrence de plus en plus rude, une seule arme: la qualité. "On achète l’agneau qu’on désosse, découpe et enfile nous-même. Il n’y a pas de congelé, et le fait d’être cuit au feu de bois, ça fait toute la différence de la cuisson." Pas de recette secrète donc… Juste du sel et du poivre. Et ça cartonne! "C’est convivial, c’est léger à manger avec une salade, c’est estival", se réjouit Martine, une cliente du restaurant. Chaque weekend Teresa sert plus de 1000 brochettes à ses clients… elles sont vendues 2 euros/pièce.