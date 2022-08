La Terre tourne plus vite que d'habitude: faut-il s'en inquiéter?

La Terre tourne plus vite que d'habitude. Les scientifiques évoquent une différence de l'ordre de la milliseconde, soit une fraction d'une seconde, correspondant à un millième de celle-ci. Cela n'a rien d'inquiétant, mais le phénomène est tout de même suivi de près.

Le mercredi 29 juin 2022, la Terre a terminé son tour complet sur elle-même en moins de 24 heures très exactement avec 1,59008 milliseconde d'avance. Une journée est en fait très rarement composée de 24 heures précises. Il y a 400 millions d'années, un tour complet était effectué en 22 heures.

Véronique Dehant, géophysicienne, observatoire royal de Belgique, développe ces variations : "A l'heure actuelle, la variation de la rotation de la Terre est de quelques dixièmes de millisecondes et ce qu'on a vu récemment, c'est qu'on est arrivé à une sorte d'excursion importante de l'ordre d'1,6 milliseconde et ça, c'est ce qui s'est passé en juin."

Plusieurs éléments influencent la vitesse de rotation de la Terre sur son axe. Il y a d'abord les conditions atmosphériques dont le vent.

Véronique Dehant nous illustre cet exemple: "Quand le vent vient pousser d'un côté d'une montagne plus fort que de l'autre côté du montagne, on change la rotation de la Terre."

Il y a aussi les marées, la fonte des glaces, tous les mouvements de l'eau et des océans. Le facteur principal se trouve sous nos pieds: les mouvements du fer liquide en fusion qui composent le noyau terrestre.





"On a ce noyau liquide qui vient pousser sur la topographie, les bosses et les fosses à l'interface du noyau et du manteau et cela change la rotation de la Terre", décrit la géophysicienne.

À l'échelle d'une vie humaine, un décalage d'1,6 milliseconde, par jour, cela donne après 80 ans, 45 secondes de différence. Jusqu'en 2016, la Terre tournait un petit peu trop lentement et puis, il y a sept ans elle s'est mise à accélérer. Pourquoi y a-t-il eu ce changement? Les scientifiques n'ont pas de réponse.